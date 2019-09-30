Опубликованы новые рендеры iPhone 12

Авторитетный инсайдер Бен Гескин поделился новыми, более подробными рендерами смартфона iPhone 12. Да, в продаже только-только появились смартфоны линейки iPhone 11, а в сети уже фантазируют по поводу следующего поколения. На самом деле, рендеры основаны на кажущихся достоверными утечках. iPhone 12 выйдут в двух вариантах: с дисплеями на 5,4-и 6,7-дюйма. Обе модели получат тройную камеру, а главным изменением в дизайне станет отсутствие выреза для фронтальной камеры и других датчиков. Также отметим металлическую рамку, которая вдохновлена дизайном культового iPhone 4. Еще одной потенциальной особенностью следующих iPhone является поддержка сотовых сетей пятого поколения.