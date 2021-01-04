Опубликованы новые фото с камеры смартфона iQOO 7

Компания iQOO опубликовала еще две фотографии, сделанные на основную камеру еще не представленного официально смартфона iQOO 7. Последний снимок сделан на макромодуль. Что до главного модуля, то он будет построен на 48 Мп датчике изображения Sony IMX598 оптического формата 1/2 дюйма и размером пикселя 0,8 мкм, а также оптической стабилизацией изображения.

Ранее производитель объявил, что смартфон получит быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт, аккумулятор ёмкостью 4000 мАч, топовую восьмиядерную платформу Snapdragon 888, оперативную память LPDDR5, быструю флэш-память UFS 3.1, а также дисплей с кадровой частотой 120 Гц и разрешением FullHD +. Официальная презентация флагмана состоится уже 11 января 2021 года.
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