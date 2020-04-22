Опубликованы официальные обои Meizu 17

Компания Meizu продолжает подогревать интерес к смартфонам линейки Meizu 17 5G, официальная презентация которых состоится уже 8 мая. На этот раз китайский производитель опубликовал подборку официальных обоев для грядущей новинки.

По предварительным данным, Meizu 17 получит топовый процессор Snapdragon 865, поддержку сотовых сетей пятого поколения, 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, 6,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD и частотой обновления 90 Гц, квадрокамеру с модулями на 64 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 30 Вт.