Samsung Galaxy A52 показали на пресс-рендерах

В сети появились официальные изображения смартфона Samsung Galaxy A52, который будет представлен уже завтра. Благодаря предыдущим утечкам мы знаем, что в комплект поставки грядущей новинки войдет не только адаптер питания, но и силиконовый чехол.

Аппарат будет оснащен 6,5-дюймовым Super AMOLED Infinity-O дисплеем с разрешением Full HD+ и подэкранным дактилоскопом, платформой Qualcomm Snapdragon 750G, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 4500 мАч, фронтальной камерой на 32 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями на 64 Мп, 12 Мп (сверхширик), 5 Мп (макро) и 5 Мп (датчик глубины), поддержкой сетей 5G, модулями Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 50 и NFC, защитой от воды и пыли, поддержкой быстрой зарядки на 25 Вт и предустановленной ОС Android 11.

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