Опубликованы первые фото чехлов для iPhone XI и iPhone XI Max

Авторитетный инсайдер Бенджамин Гескин поделился фотографиями прозрачных чехлов для еще не представленных смартфонов компании Apple. Источник утверждает, что речь идет о чехлах для iPhone XI и iPhone XI Max. Снимки интересны тем, что подтверждают квадратный блок основной камеры, вырез для которой предусмотрен в чехлах. Предполагается, что более дорогие модели iPhone XI и iPhone XI Max получат тройную тыльную камеру, а относительно доступный iPhone XIR всего лишь двойную камеру. При этом она получит такой же «квадратный» дизайн.