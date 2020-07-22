Опубликованы первые фото и видео распаковки OnePlus Nord

Известный инсайдер Ишан Агарвал опубликовал видео распаковки и живые фотографии смартфона OnePlus Nord, который был представлен меньше суток назад. Также он показал, как выглядят представленные вчера беспроводные наушники OnePlus Buds и официальные обои смартфона.

Напомним, что OnePlus Nord оснащается 6,44-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц и разрешением Full HD+, подэкранным дактилоскопом, врезанной фронтальной камерой с 32 Мп датчиком Sony IMX616 и сверхширокоугольным модулем на 8 Мп, основной квадрокамерой с главным модулем на 48-Мп датчике Sony IMX586 с диафрагмой f/1,75 и оптической стабилизацией, сверхширокоугольным модулем на 8 Мп, макро на 2 Мп и датчиком глубины на 5 Мп, восьмиядерным чипсетом Snapdragon 765G с поддержкой 5G, 8 или 12 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ флэш-памяти, батареей на 4115 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 30 Вт и предустановленной OxygenOS 10.5 на базе Android 10.

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