Опубликованы первые фото на Vivo X Fold 6

Компания Vivo опубликовала первые примеры фотографий, сделанных на основную камеру складного смартфона X Fold 6. По предварительным данным, грядущую новинку оснастят топовой однокристальной системой MediaTek Dimensity 9500, обновленной программной оболочкой OriginOS 6 Fold, функцией Atomic Workbench для запуска нескольких приложений одновременно на внутреннем дисплее, основной камерой с 200-Мп главным модулем (датчик Samsung HPB оптического формата 1/1,4 дюйма, оптика с диафрагмой f/1.68 и оптическая стабилизация уровня CIPA 4.5) и 50 Мп (телеобъектив на сенсоре Sony LYT-602 с сертификацией ZEISS APO и поддержкой ZEISS Teleconverter G2 с эквивалентным фокусным расстоянием 200 мм, фирменным чипом для обработки изображений V3+ и 8,02-дюймовым экраном Samsung M14 с яркостью 5000 нит, режимом сверхнизкой яркости 1 нит и сертификацией защиты зрения TUV Rheinland.

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