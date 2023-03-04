Опубликованы первые фото с Huawei P60 Pro

Премьеру флагманских смартфонов серии Huawei P60 ждали на минувшей MWC 2023, но этого так и не случилось. Зато сегодня источники слили первые фотографии, сделанные на топовый камерофон Huawei P60 Pro. Что примечательно, снимки были выполнены на модуль с телеобъективом или перископный модуль. Возможно, грядущая новинка сможет побороться с Samsung Galaxy 23 Ultra за звание «короля мобильной зум-фотографии».

Ранее авторитетный инсайдер Digital Chat Station сообщил, что Huawei P60 получит тройную основную камеру с главным модулем на основе еще не представленного официально датчика Sony оптического формата 1/1,3 дюйма, 50-Мп сверхширокоугольного модуля (сенсор IMX858) и 64-Мп модуля на основе датчика OmniVision OV64B, который сможет похвастаться 3,5-кратным оптическим зумом.