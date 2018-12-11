Опубликованы первые фото с камеры Honor View 20

Компания Huawei опубликовала первые снимки, сделанные на представленный вчера смартфон Honor View 20. Также в сети появились качественные рендеры устройства, демонстрирующие дизайн задней панели. Особенно обращает на себя внимание необычная компоновка основной камеры со вспышкой между двумя модулями и еще одной массивной вспышкой по соседству.

Напомним, что смартфон получил камеру с сенсором Sony IMX586 разрешением 48 Мп. Его главной особенностью является возможность делать хорошие фото в условиях слабой освещенности. Размер пикселя здесь равен 0,8 мкм. Их можно объединять по четыре, из-за чего итоговый размер пикселя составит 1,6 мкм, а разрешение самого фото – 12 Мп. Также аппарат оснастили топовой 7-нанометрвой SoC HiSilicon Kirin 980 и функцией Link Turbo для одновременной загрузки данных по Wi-Fi и сотовой связи на максимальной скорости. Более подробная презентация состоится 26 декабря.