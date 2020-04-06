Опубликованы первые фото с камеры OnePlus 8 Pro

2020-04-06, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - OnePlus 8 Pro; [139]
В сети появились фотографии, которые, как утверждается, сделаны на тыльную камеру флагманского смартфона OnePlus 8 Pro, который будет представлен 14 апреля. По предварительным данным, главным датчиком в основной камере выступит Sony IMX689, который используется в камерофоне Oppo Find X2 Pro. Датчик будет работать в связке с объективом со светосилой F/1,78. Сверхширокоугольный модуль получил датчик изображения Sony IMX586, модуль телефото характеризуется разрешением 8 Мп и 3-кратным оптическим зумом. Также источник сообщает о ночном режиме для портрета, кинематографических эффектам и улучшенной системе оптической стабилизации изображения.


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