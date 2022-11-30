Опубликованы первые фото с камеры Xiaomi 13 Pro

Один из боссов компании Xiaomi Лэй Цзюнь поделился первыми фотографиями, сделанными на основную камеру грядущего флагманского смартфона Xiaomi 13 Pro. Он подтвердил наличие камеры Leica с 50-Мп дюймовым датчиком изображения Sony IMX989 в главном модуле и оптической стабилизацией изображения HyperOIS. Ранее стало известно об использовании в смартфоне топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, оперативной памяти LPDDR5X со скоростью 8533 Мбит/с и флеш-памяти UFS 4.0. Официальная презентация смартфона состоится уже завтра, 1 декабря.

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