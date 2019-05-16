Опубликованы первые фото с камеры смартфона Honor 20 Pro

В сети появились первые фото, сделанные на камеру смартфона, который еще не был представлен официально. Два первых снимка выполнены на главную 48 Мп камеру с помощью нового ночного режима AIS Super, а третье фото – на модуль со сверхширокоугольной оптикой. Напомним, что главный модуль в Honor 20 Pro первым среди смартфонов получит объектив с диафрагмой F/1,4. Сам модуль основан на 48-Мп датчике изображения Sony IMX586. Сверхширокоугольная камера характеризуется диафрагмой F/2,2 и фокусным расстоянием 17 мм. Напомним, что официальная презентация смартфона запланирована на 21 мая.