Опубликованы первые фото с камеры смартфона Huawei P50

Авторитетный информатор Rodent950 поделился фотографиями, сделанными на инженерный образец камерофона Huawei P50. Судя по отсутствию шумов, отличной детализации и в целом достаточно объемной картинке, снимок был сделан на главный модуль на основе дюймового датчика изображения, слухи о котором ходили уже давно. Если верить автору утечки, разрешение оригинальных снимков составляет 25 Мп.

Предыдущие слухи прочили смартфону плоский 6,3-дюймовый экран, металлическую рамку, стеклянную заднюю панель, размеры 156,7:74:8,3 мм (10,6 мм с учетом выступающей камеры), подэкранный дактилоскопический сенсор, стереодинамики и инфракрасный порт. Официальный анонс Huawei P50 Pro и P50 Pro+ ожидается в конце апреля.