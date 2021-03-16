Опубликованы первые фото с камеры смартфона Huawei P50

Авторитетный информатор Rodent950 поделился фотографиями, сделанными на инженерный образец камерофона Huawei P50. Судя по отсутствию шумов, отличной детализации и в целом достаточно объемной картинке, снимок был сделан на главный модуль на основе дюймового датчика изображения, слухи о котором ходили уже давно. Если верить автору утечки, разрешение оригинальных снимков составляет 25 Мп.

Предыдущие слухи прочили смартфону плоский 6,3-дюймовый экран, металлическую рамку, стеклянную заднюю панель, размеры 156,7:74:8,3 мм (10,6 мм с учетом выступающей камеры), подэкранный дактилоскопический сенсор, стереодинамики и инфракрасный порт. Официальный анонс Huawei P50 Pro и P50 Pro+ ожидается в конце апреля.

Комментарии и отзывы Huawei P50
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