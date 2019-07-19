Опубликованы первые фото с камеры смартфона Nubia Z20

В сети появилась новая порция фотографий, сделанных на камеру смартфона Nubia Z20. Снимками поделился один из боссов Nubia Уилл Вонг. По водяным знакам не поймешь, сколько модулей получит тыльная камера, однако в глаза бросается насыщенность цветов, отличная детализация и довольно высокий динамический диапазон. Водяной знак не говорит о том, сколько модулей будет в основной камере. По слухам, главный модуль получит датчик разрешением 48 Мп и систему оптической стабилизации. В качестве аппаратной основы Nubia Z20 должен выступить топовый процессор Snapdragon 855 или его новая версия Snapdragon 855 Plus.