Опубликованы первые фото с камеры смартфона OnePlus 10T

В сети появились первые фотографии, сделанные на основную камеру еще не представленного официально смартфона OnePlus 10T. Сообщается, что в состав тройной камеры вошел главный модуль с 50-Мп датчиком Sony IMX766 оптического формата 1/1,56 дюйма и оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольный модуль на 8 Мп с углом обзора 119,9° и 2-Мп модуль для макрофотографии.

Устройству также прочат флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 6,7-дюймовый OLED-экран с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и до 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1. Официальный релиз смартфона ожидается 3 августа.