Опубликованы первые фото с камеры смартфона Poco X2

Бренд Poco India поделился сравнением фотографий с еще не представленного смартфона Poco X2 и его потенциального конкурента Realme X2. Несложно заметить, что грядущая новинка справляется лучше с фотографией в условиях слабой освещенности.

По предварительным данным, Poco X2 получит мощную восьмиядерную платформу Snapdragon 730G, 6,7-дюймовый дисплей с частотой обновления изображения 120 Гц, квадрокамеру с модулями разрешением 64, 8, 2 и 5 Мп, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, поддержку быстрой зарядки на 30 Вт и разъем USB-C. Официальная презентация смартфона ожидается 4 февраля.