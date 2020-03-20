Опубликованы первые фото с камеры смартфона Redmi K30 Pro Zoom Edition

2020-03-20, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Redmi K30 Pro Zoom Edition; [70]
Компания Redmi поделилась первыми фотографиями, сделанными на камеру грядущего смартфона Redmi K30 Pro Zoom Edition. На первом фото демонстрируются возможности модуля с 3-кратным оптическим и 30-кратным цифровым зумом, который может похвастаться оптической стабилизации изображения. Второе фото позволяет оценить возможности камеры в портретной съемке. Также производитель подтвердил слухи об использовании в главном модуле датчика изображения Sony IMX686 формата 1/1,7" с размером пикселя 1,6 мкм и разрешением 64 Мп (9248:6944 пикселей). Оптика в главном модуле состоит из семи пластиковых линз. Дебют Redmi K30 Pro ожидается 24 марта.


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