Опубликованы первые фото с камеры смартфона Vivo X90

Авторитетный информатор Ice Universe поделился фотографиями, сделанными на тыльную камеру флагманского камерофона Vivo X90. По словам источника, главный модуль основан на дюймовом датчике изображения Sony IMX989. Инсайдер пишет, что он «шокирован» этими снимками. Это вершина смартфонной фотографии», - добавил он в следующем сообщении. Ранее стало известно, что в смартфоне будет использоваться новый ИИ-чип обработки изображения с вычислительной мощью в 1,3 трлн бит/с. Официальная презентация смартфонов линейки Vivo X90 ожидается в декабре этого года.