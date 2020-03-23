Опубликованы первые фото с камерофона Huawei P40 Pro

Авторитетный информатор Xiaomishka, известный достоверными утечками по смартфонам Xiaomi и Redmi, на этот раз опубликовал первые фотографии, сделанные на еще не представленный официально смартфон Huawei P40 Pro. По словам источника, разрешение снимков равно 4096:3072 пикселей, размер фото составляет 5,61 МБ, а диафрагма объектива равна F/1,9.

Напомним, что главной особенностью смартфона станет пентакамера. Главный модуль получит датчик оптического формата 1/1,28 дюйма с разрешением 52 Мп, объектив с диафрагмой F/1,8 и оптической стабилизацией. Также отмечается телефото-модуль на 8 Мп с оптической стабилизацией и 3-кратным оптическим зумом, телевик-перископ с оптической стабилизацией и 10-кратным оптическим зумом, сверхширокоугольный модуль на 40 Мп и камеру ToF.