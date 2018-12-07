Опубликованы первые фото с пятикамерного смартфона Elephone A5

Компания Elephone поделилась первыми снимками, сделанными на смартфон Elephone A5, который может похвастаться аж пятью камерами. Напомним, что новинку оснастили основной камерой на 12, 5 и 3 Мп, которая выполнена в стиле популярного камерофона Huawei P20 Pro, сдвоенной фронтальной камерой на 20 Мп и 2 Мп, 6,18-дюймовым дисплеем с разрешением 2246:1080 пикселей, чипсетом MediaTek Helio P60, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти (позднее выйдет версия на 6128 ГБ памяти), сканером отпечатков пальцев и аккумулятором на 4000 мАч. При этом цена смартфона составляет всего 200 долларов.