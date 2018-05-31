Опубликованы первые фото, сделанные на камеру Xiaomi Mi 8

Вчера сетевые источники опубликовали фото, якобы сделанное на камеру смартфона Xiaomi Mi 8 SE. Сегодня уже сам исполнительный директор Xiaomi Лэй Цзюнь опубликовал три фотографии, снятые на камеру флагманского смартфона Xiaomi Mi 8. Как можно заметить, снимки сделаны с одного и того же ракурса, но в разное время суток. Ранее производитель заявил, что Xiaomi Mi 8 и Mi 8 SE станут лучшими камерофонами компании.

Xiaomi Mi 8 оснастили корпусом из стекла и металла, 6,21-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2248:1080 пикселей и соотношением сторон 18,7:9, топовым процессором Snapdragon 845, 6/8 ГБ оперативной и 64/128/256 ГБ встроенной памяти, двойной 12-Мп камерой с AI-возможностями, которую DxO Mark оценили в 105 очков (больше, чем у iPhone X), системой 3D-сканирования лица, которую не обмануть ни маской, ни распечатанной или электронной фотографией, встроенным в экран сканером отпечатков пальцев (только в специальной версии Mi8 Explorer Edition), аккумулятором на 3500 мАч с беспроводной зарядкой, а также ОС Android 8.1 Oreo с MIUI 10. Цена Xiaomi Mi8 Explorer Edition составит 3699 юаней (около 36 тыс. рублей) за версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ.