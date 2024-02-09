Опубликованы первые фото смартфона Google Pixel Fold 2

Профильное издание Android Authority опубликовало фотографии складного смартфона Google Pixel Fold 2, который еще не был представлен официально. Аппарат заключен в специальный антишпионский чехол, который, тем не менее, позволяет разглядеть важные изменения. Отметим более вертикальное соотношение сторон в сравнении с почти квадратным предшественником, а также блок основной камеры, расположенный в два ряда.

Что до технических характеристик, Pixel Fold 2 приписывают наличие фирменной платформы Tensor четвертого поколения, 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5 и 256 ГБ флеш-памяти UFS 4.0. Официальный релиз ожидается грядущей осенью вместе с флагманской линейкой Google Pixel 9.