Опубликованы первые фотографии смартфона Xiaomi 12 Lite

Компания Xiaomi в этом году уже выпустила смартфоны Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12X. И теперь намерена выпустить модели Xiaomi 12 Ultra и Xiaomi 12 Lite. По некоторым данным они будут выпущены в июле. О новинках мало что известно, но в сети появились первые фотографии Xiaomi 12 Lite, дизайн которого аналогичен дизайну Xiaomi Mi 12. Разница лишь в том, что Lite версия получит плоский экран.

Xiaomi 12 Lite будет оснащен 6,55-дюймовым OLED-дисплеем FHD+ с частотой обновления 120 Гц, процессором Qualcomm Snapdragon 778G и поддержкой быстрой зарядки 67 Вт. Что касается камеры, устройство получит основную камеру на 108 МП и фронтальную камеру на 16 МП.
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