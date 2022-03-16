Опубликованы первые примеры фото с Honor Magic4

Компания Honor опубликовала фотографии, сделанные на флагманские камерофоны Magic4 и Magic4 Pro. Они появится в китайской продаже уже завтра, 17 марта. Данные снимки красноречиво дают понять, почему вышеуказанные новинки называют лучшими камерофонами на рынке. А ведь завтра должны представить и Magic4 Ultimate Edition с увеличенным датчиком изображения в главном модуле.

Напомним, что в Honor Magic4 используется тройная тыльная камера с модулями разрешением 50 Мп, 50 Мп (сверхширик с углом обзора 122°) и 8 Мп (телеобъектив), а также камерой ToF.

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