Опубликованы первые примеры фото с Redmi K50 Gaming

Смартфон Redmi K50 Gaming позиционируется в первую очередь как игровой смартфон, однако, судя по опубликованным снимкам, и фотовозможности устройства окажутся на вполне достойном уровне. Вчера было объявлено, что главный модуль тыльной камеры основан на 64-Мп датчике изображения Sony Exmor IMX686 оптического формата 1/1,72 дюйма. Два других модуля характеризуются неназванными сенсорами разрешением 13 Мп (со сверхширокоугольной оптикой) и 2 Мп (предположительно, макро). Что до фронтальной камеры, то она базируется на новом датчике Sony IMX596 разрешением 20 Мп. Официальный релиз смартфона состоится уже 16 февраля.