Опубликованы первые рендеры смартфона Nokia 7.1 Plus

Профильное издание MySmartPrice поделилось качественным изображением смартфона Nokia 7.1 Plus, который еще не был представлен официально. По словам источника, это первое официальное изображение грядущей новинки. Рендер демонстрирует довольно широкую нижнюю рамку, вырез в верхней части экрана, двойную основную камеру, созданную в партнерстве с Zeiss, а также сканер отпечатков пальцев.

По предварительным данным, смартфон получит 5,9 дюймовый дисплей с разрешением 2280:1080 пикселей, чипсет Qualcomm Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, поддержку быстрой 18-ваттной зарядки и чистую ОС Android. Ориентировочная цена Nokia 7.1 Plus составляет 350 долларов.