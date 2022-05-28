Опубликованы первые живые фотографии Xiaomi Mi Band 7 и Redmi Note 11T Pro+

Компания Xiaomi провела большую презентацию, на которой были представлены смарт-браслет Xiaomi Mi Band 7 и доступный флагман Redmi Note 11T Pro+.

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь опубликовал первую живую фотографию на своей странице в социальной сети Weibo, на которой впервые показаны Xiaomi Mi Band 7 и Redmi Note 11T Pro+ вживую.

Кроме того, Лэй Цзюнь подтвердил, что Xiaomi Mi Band 7 будет доступен в камуфляжном цветовом исполнении и с флуоресцентными браслетами. Также он опубликовал пару фотографий смартфона Redmi Note 11T Pro+. Ожидается, что Xiaomi Mi Band 7 и Redmi Note 11T Pro+ поступят в продажу в Китае на следующей неделе. В ближайшее время компания раскроет подробности о ценах на устройства.