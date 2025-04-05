Опубликованы портретные фото на Vivo X200 Ultra

Компания Vivo опубликовала портретные снимки, сделанные на флагманский камерофон X200 Ultra. Если верить подписям, снимки сделаны на фокусные расстояния 35 мм, 50 мм, 85 мм и 135 мм. Судя по всему, главный модуль имеет 35-мм оптику, а 200-Мп перископ – 85 мм. Остальные снимки сделаны посредством кропа. Ранее сообщалось о наличии двух чипов для обработки изображений и усовершенствованной системы тройной вспышки (Zoom Flash) для более качественной съемки в условиях слабого освещения. Официальная презентация Vivo X200 Ultra запланирована на 21 апреля.