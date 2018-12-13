Опубликованы пресс-рендеры Huawei Nova 4 с 48-Мп камерой

В сеть утекли качественные пресс-рендеры смартфона Huawei Nova 4, главной особенностью которого станет 48-Мп камера. Но изображения интересны другим – яркими расцветками корпуса, среди которых выделяется вариант, переливающийся белым, голубым и розовым оттенками. Напомним, что устройству также прочат 25-Мп фронтальную камеру, расположенную в экране, тройную основную камеру с главным сенсором изображения разрешением 48 Мп, прошлогоднюю платформу Kirin 970, 8 ГБ оперативной памяти и аккумулятор на 3750 мАч. Официальный анонс Nova 4 ожидается 17 декабря.