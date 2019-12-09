Опубликованы пресс-рендеры смартфона Oppo Reno 3 Pro 5G

Известный инсайдер @AndroidSaint поделился качественными изображениями смартфона Oppo Reno 3 Pro 5G, который уже является самым тонким 5G-смартфоном. На рендерах можно увидеть вертикально ориентированную квадрокамеру, фронтальную камеру, вырезанную в угол дисплея, изогнутые боковые кромки и очень тонкие верхнюю и нижнюю рамки. Также можно отметить наличие чипсета Snapdragon 765G, толщину в 7,7 мм и массу 171 грамм. Ранее стало известно, что Oppo Reno 3 Pro 5G является двухрежимным смартфоном с поддержкой SA и NSA. Официальный дебют устройства ожидается до конца года.