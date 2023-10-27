Опубликованы примеры фото на Xiaomi 14 Pro

Компания Xiaomi опубликовала примеры фотографий, сделанных на основную камеру представленного вчера флагманского смартфона Xiaomi 14 Pro. Снимки сделаны в разных условиях и на разные модули.

Напомним, Xiaomi 14 Pro оснащается тройной камерой Leica с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony LYTIA T900 оптического формата 1/1,31", объектив Leica Summilux с переменной диафрагмой от F/1,4 до F/4,0 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (3,2-кратный оптический зум и оптическая стабилизация). Стоит заметить, что в Xiaomi 14 используется такая же камера, но с объективом Leica Summilux с постоянной диафрагмой F/1,6. Цена Xiaomi 14 Pro составляет 680 долларов за базовую версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти.