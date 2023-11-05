Опубликованы примеры фото на iQOO 12 Pro

Бренд iQOO опубликовал фотографии, сделанные, как утверждается, на основную камеру флагманского смартфона iQOO 12 Pro. Здесь и ночная съемка, и вечерняя, и дневная, и портретная. Снимки отличаются невероятной детализацией и чрезвычайно высоким динамическим диапазоном. Официальная презентация смартфона состоится уже 7 ноября.

Ранее авторитетный инсайдер Аблишек Ядов приписывал iQOO 12 Pro наличие 6,78-дюймового экрана Samsung E7 AMOLED с разрешением 2K, пиковой яркостью 2700 нит, ШИМ-затемнением 1440 Гц и кадровой частотой 144 Гц, однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с графическим адаптером Adreno 750, ОЗУ формата LPDDR5x, флеш-памяти UFS 4.0, батареи ёмкостью 5100 мАч, поддержки 120-Вт проводной зарядки, тройной тыльной камеры с модулями разрешением 50 Мп (сенсор OV50H с поддержкой оптической стабилизации), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (датчик OV64B и 3-кратный оптический зум), фронтальной камеры на 16 Мп, защиты от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, адаптеров беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, модуля NFC, двойных стереодинамиков и ультразвукового дактилоскопического сенсора