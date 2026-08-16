Опубликованы примеры фото на iQOO Neo 11 Ultra

Бренд iQOO опубликовал фотографии, сделанные на основные камеры смартфонов iQOO Neo 11 Ultra и iQOO Z11S, которые будут представлены уже 18 августа. По данным производителя, первый получит тыльную камеру с главным модулем на базе 50-Мп датчика Sony и оптической стабилизацией изображения. Второй модели также достанется 50-Мп главный модуль.

iQOO Neo 11 Ultra также оснастят экраном с разрешением 2K, новой производительной однокристальной системой MediaTek Dimensity 9500M и батареей ёмкостью 9100 мАч, а iQOO Z11S – аккумулятор ёмкостью 10000 мАч, процессор MediaTek Dimensity 7500 и дисплей с кадровой частотой 144 Гц.

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