Опубликованы примеры фото на смартфон Xiaomi 15

Компания Xiaomi опубликовала фотографии, сделанные на флагманские смартфоны Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, которые будут представлены уже 29 октября. Снимки были сделаны в режиме с насыщенным цветом Leica Vivid.

Ранее стало известно, что старшую модель оснастят батареей ёмкостью 6100 мАч, а младшую – на 5400 мАч. Это на 1200 мАч и 790 мАч больше, чем у предыдущего поколения. Оба смартфона будут основаны на флагманской однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Xiaomi 15 Pro также приписывают наличие изогнутого с четырёх сторон дисплея с очень тонкими рамками и защитным стеклом Xiaomi Dragon Crystal Glass 2.0, квадратного блоком основной камеры Leica с четырьмя модулями, включая перископический, а также поддержки проводной и беспроводной зарядок мощностью 90 Вт и 80 Вт соответственно.

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