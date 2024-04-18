Опубликованы примеры фото с Huawei Pura 70 Pro+

Компания Huawei опубликовала пару фотографий, сделанных на основную камеру флагманского смартфона Pura70 Pro+. На снимках запечатлен автомобиль, движущийся со скоростью 200 км/ч. По словам производителя, машина получилась четкой благодаря работе движка XD Motion engine. Напомним, что в аппарат получил тройную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп (датчик изображения оптического формата 1/1,3-дюйма объектив с переменной диафрагмой f/1,4-f/4.0 и оптическая стабилизация изображения), 12,5 Мп (сверхширик) и 48 Мп (телевик с фокусным расстоянием 92,5 мм). В Китае смартфон оценили в 1105 долларов за версию с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти.

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