Опубликованы примеры фото с Nubia Z70 Ultra

Компания ZTE опубликовала первые фотографии, сделанные на основную камеру флагманского смартфона Nubia Z70 Ultra. Также производитель раскрыл состав этой самой камеры. Главный модуль получит 35-мм объектив с оптической конструкцией из шести пластиковых и одного стеклянного элемента с переменной диафрагмой от f/1.59 до f/4.0. Перископный полагается на оптику со светосилой f/2.48 и плавающей линзой для макрофотографии (минимальная дистанция для фокусировки 15 см). Наконец сверхширик может похвастаться углом обзора 122 градуса и автофокусировкой на расстоянии всего от 2,5 см. Также в смартфоне будет использоваться двухступенчатая механическая кнопка спуска затвора. Полунажатие отвечает за фокусировку, а полноценное нажатие начинает съёмку, как и в обычных цифровых камерах. Официальная презентация Nubia Z70 Ultra состоится уже 21 ноября.