Опубликованы примеры фото с Vivo X200 Pro и X200 Pro mini

Компания Vivo опубликовала фотографии, сделанные на основные камеры флагманских камерофонов Vivo X200, X200 Pro и Pro mini. Отметим, что снимок улитки был создан на объектив с эквивалентным фокусным расстоянием 140 мм. Другие фотографии были сделаны главный 23-мм модуль и 200-Мп перископ-модуль в Vivo X200 Pro. Ранее было объявлено, что главный модуль в Vivo X200 будет основан на 50-Мп датчике изображения Sony LYT818 оптического размера 1/1,28 дюйма, который сможет записывать видео в разрешении 4K со 120 кадрами в секунду и с 10-битным цветом. Официальная презентация смартфонов ожидается 14 октября.