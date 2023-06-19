Опубликованы примеры фото с Vivo X90S

В сети появились первые примеры фотографий, сделанных на грядущий флагманский смартфон Vivo X90S. Стоит отметить, что это официальные снимки, сделанные в обычных условиях. Главной же особенностью устройства станет топовая однокристальная система MediaTek Dimensity 9200 Plus, благодаря которой смартфон набирает 1,65 млн баллов в AnTuTu, а также 1790 и 5381 балл в однопоточном и многопоточном тестированиях в Geekbench. Vivo X90S также приписывают наличие ОС Android 13 с прошивкой OriginOS 3, AMOLED-дисплея с разрешением 1,5K, тыльной камеры с модулями разрешением 50 Мп, 12 Мп и 12 Мп, аккумулятора ёмкостью 4810 мАч и поддержки проводной зарядки мощностью 120 Вт.