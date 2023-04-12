Опубликованы примеры фото с Xiaomi 13 Ultra

Авторитетный инсайдер Ice Universe поделился фотографиями, сделанными на основную камеру топового смартфона Xiaomi 13 Ultra. Снимки были сделаны в разных условиях и на разные модули. По последним данным, Xiaomi 13 Ultra оснастят тыльной квадрокамерой с четырьмя модулями разрешением 50 Мп (главный на основе дюймового сенсора Sony IMX989), 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц, 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, батареей ёмкостью 4900 мАч, поддержкой 90-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок.