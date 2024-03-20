Опубликованы примеры фото с Xiaomi Civi 4 Pro

Компания Xiaomi опубликовала фотографии, сделанные на основную камеру смартфона Civi 4 Pro. Производитель уже подтвердил, что аппарат получит тыльную камеру с главным модулем на основе 50-Мп датчика изображения Light Hunter 800 оптического формата 1/1,55 и объектива Leica Summilux с диафрагмой F/1,63. Утверждается, что камера выдает динамический диапазон в 13,2 стопов экспозиции.

Что до остальных характеристик, Xiaomi Civi 4 Pro оснастят новеньким 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 и 6,55-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Официальный релиз смартфона состоится завтра, 21 марта.

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