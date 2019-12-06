Опубликованы примеры фото с камеры Redmi K30

Как известно, один из самых ожидаемых смартфонов этой зимы, Redmi K30, получит основную камеру с главным датчиком изображения Sony IMX686 разрешением 64 Мп. Сегодня китайский производитель опубликовал примеры фото, сделанных на главный модуль основной камеры. Точнее, речь идет об одной фотографии и нескольких её фрагментах, занимающих всего от 2 до 5 процентов оригинального снимка. Так Redmi демонстрирует возможности 64-Мп датчика, который в некоторых ситуациях может заменить и модуль с оптическим зумом. Официальный анонс Redmi K30 запланирован на 10 декабря.