Опубликованы примеры фото с камеры Redmi Note 12 Pro 5G

В сети появились примеры фотографий, сделанных на основную камеру смартфона Redmi Note 12 Pro, который недавно появился в продаже. Напомним, что оцененная от 235 долларов новинка оснащается 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, яркостью 900 кд/кв.м, поддержкой HDR10+ и Dolby Vision, однокристальной системой MediaTek Dimensity 1080, селфи-камерой на 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX766 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной 67-Вт зарядки, боковым дактилоскопом, модулем NFC, ИК-излучателем, стереодинамиками и предустановленной ОС Android 13 с надстройкой MIUI 13.