Опубликованы примеры фото с камеры Redmi Note 12 Pro 5G

В сети появились примеры фотографий, сделанных на основную камеру смартфона Redmi Note 12 Pro, который недавно появился в продаже. Напомним, что оцененная от 235 долларов новинка оснащается 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, яркостью 900 кд/кв.м, поддержкой HDR10+ и Dolby Vision, однокристальной системой MediaTek Dimensity 1080, селфи-камерой на 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX766 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной 67-Вт зарядки, боковым дактилоскопом, модулем NFC, ИК-излучателем, стереодинамиками и предустановленной ОС Android 13 с надстройкой MIUI 13.

Смартфон OnePlus 8T обновили до Android 13 …
Компания OnePlus начала распространение фирменной прошивки OxygenOS 13 на основе операционной системы And…
Смартфон Poco X5 Pro 5G получит OLED-экран …
Один из заслуживающих доверия инсайдеров Йогеш Брар поделился подробностями о смартфоне Poco X5 Pro 5G (н…
Samsung Galaxy A53 5G обновили до Android 13…
Компания Samsung раньше обещанного начала распространение фирменной прошивки One UI 5.0 на основе операци…
Смартфон Huawei Pocket S показали на качественных фото …
Профильное издание Mydrivers поделилось живыми фото складного смартфона Huawei Pocket S, который появился…
Смартфон Coolbi 14S Ultra получит 10 ГБ ОЗУ …
Профильное издание Mydrivers сообщает о выходе в Китае смартфона Coolbi 14S Ultra, который очень похож на…
Смартфон OnePlus 11R получит 100-Вт зарядку …
Сетевые инсайдеры поделились подробностями о смартфоне OnePlus 11R, официальный релиз которого ожидается …
Смартфон Vivo X90 появился в китайской продаже …
Компания Vivo дала старт китайским продажам смартфона Vivo X90, который оценен в 520 долларов за базовую …
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 будут производить на заводах TSM…
Официально процессор Snapdragon 8 Gen 3 ещё никто не анонсировал, так что мы не знаем о его характеристик…
Обзор INOI A22 Lite. Недорогой Adnroid смартфон для звонков и сообщенийОбзор INOI A22 Lite. Недорогой Adnroid смартфон для звонков и сообщений
Обзор INOI A52 Lite. Недорогой смартфон для звонков, браузера и мессенджеровОбзор INOI A52 Lite. Недорогой смартфон для звонков, браузера и мессенджеров
Обзор HUAWEI Nova 10 8/128. Аномально тонкий среднебюджетник Обзор HUAWEI Nova 10 8/128. Аномально тонкий среднебюджетник
Обзор Redmi Note 11 NFC 4/64 ГБ. Емкий аккумулятор, AMOLED 90 Гц и четыре камерыОбзор Redmi Note 11 NFC 4/64 ГБ. Емкий аккумулятор, AMOLED 90 Гц и четыре камеры
Обзор IIIF150 R2022. Топовый защищенный смартфон с российской гарантиейОбзор IIIF150 R2022. Топовый защищенный смартфон с российской гарантией
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor