Опубликованы примеры фото с камеры смартфона Nubia Z50

В сети появились подборка фотографий, сделанных на основную камеру только что появившегося в продаже смартфона Nubia Z50. Напомним, что оцененный всего в 430 долларов флагман характеризуется сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп (датчик Sony IMX787, 35-мм объектив и оптическая стабилизация) и 50 Мп (сверхширик с автофокусом), селфи-камерой на 16 Мп, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей, кадровой частотой 144 Гц и яркостью 1000 кд/кв.м., оперативной памятью LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, ОС Android 13 с оболочкой MyOS 13, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 80-Вт проводной зарядки.