Опубликованы примеры фото со смартфона Nubia Z70 Ultra

Компания Nubia опубликовала фотографии, сделанные на основную камеру флагманского смартфона Nubia Z70 Ultra. Перед нами макро-снимки, выполненные на перископный модуль. Судя по всему, возможность делать фотографии насекомых на перископ станет особенностью, отличающей Nubia Z70 Ultra от таких смартфонов, как iPhone 16 Pro и OPPO Find X8. Ранее Nubia подтвердила, что её флагман будет основан на новенькой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite с тактовой частотой до 4,32 ГГц. Смартфон также сможет похвастаться подэкранной фронтальной камерой и безрамочным дизайном. Официальная презентация Nubia Z70 Ultra состоится уже 5 ноября.