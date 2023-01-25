Опубликованы примеры фотосъемки на Samsung Galaxy S23

В сети появились фотографии, сделанные на основную камеру еще не представленного официально флагманского смартфона Samsung Galaxy S23. К сожалению, снимки были загружены в Twitter, который сильно ухудшает качество, но мы хотя бы примерно можем оценить возможности местного ночного режима и 30-кратного зума.

Напомним, что Samsung Galaxy S23 и Galaxy S23 Plus, официальный релиз которых состоится 1 февраля, приписывают наличие разогнанной платформы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 8 ГБ оперативной памяти, 12-Мп селфи-камеры, основной камеруы с модулями на 50 Мп (Dual Pixel OIS), 12 Мп (сверхширик) и 10 Мп (оптика на 69 мм с 3-кратным оптическим зумом), защиты от пыли и воды (степень IP68), 6,1- и 6,6-дюймовых AMOLED-дисплеев с разрешением 2340:1080 пикселей, регулируемой частоты обновления от 48 до 120 Гц, АКБ на 3900 мАч и 4700 мАч, поддержки 25-Вт и 45-Вт проводных зарядок, а также 10-Вт беспроводной зарядки.

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