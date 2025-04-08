Опубликованы примеры макро-фото с OPPO Find X8 Ultra

Компания OPPO опубликовала макрофотографии, сделанные на камерофон OPPO Find X8 Ultra. Если верить подписям, снимки сделаны на оптику с фокусным расстоянием 70 мм и 135 мм с диафрагмой f/2.1. Судя по всему, обе фотографии сделаны на перископ с 3-кратным оптическим приближением, хотя смартфону приписывают наличие дополнительного перископа с 6-кратным оптическим зумом, но с меньшей светосилой (f/3.1). Также в состав основной камеры войдет 50-Мп главный модуль (датчик Sony LYT900) и 50-Мп сверхширокоугольный. Официальный релиз смартфона состоится 10 апреля.