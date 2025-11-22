Опубликованы примеры фото на Huawei Mate80 Pro

Компания Huawei опубликовала примеры фотографий, сделанных на флагманские смартфоны Mate80 RS, Mate80 Pro и Mate80 Pro Max. Помимо вышеуказанных моделей, в серию войдет также и базовый Mate80. Ранее производитель подтвердил наличие режима энергосбережения, благодаря которому смартфоны смогут проработать до двух недель на одной зарядке. Также известно, что две младшие модели оснастят тройной тыльной камерой с перископическим телеобъективом, а старшие модели смогут похвастаться квадрокамерой с двумя перископическими модулями. Mate 80 выпустят в конфигурациях с 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ памяти, Mate 80 Pro – 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/512 ГБ и 16/1 ТБ, Mate 80 Pro Max – 16/512 ГБ и 16/1 ТБ, а Mate 80 RS ULTIMATE DESIGN –20/512 ГБ и 20/1 ТБ. Официальная презентация новинок запланирована на 25 ноября.