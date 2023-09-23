Опубликованы примеры ночной съемки на Redmi Note 13 Pro+

Руководитель компании Xiaomi Лу Вейбинг опубликовал примеры ночной фотографий, сделанные на представленный пару дней назад смартфон Redmi Note 13 Pro+. Стоит отметить, что аналогичную камеру получила и чуть более доступна модель Redmi Note 13 Pro. По словам Вейбинга, перед нами случайные, а не постановочные фотографии.

Оцененный в 260 долларов за версию с 12/256 ГБ памяти Redmi Note 13 Pro+ оснащается тройной тыльной камерой с модулями разрешением 200 Мп (датчик Samsung ISOCELL HP3 и оптическая стабилизация изображения), 8 Мп (сверхширокоугольный модуль) и 2 Мп (макро), селфи-камерой на 16 Мп, 6,67-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем с разрешением 1,5К, яркостью 1800 кд/кв.м, частотой регулировки ШИМ 1920 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus, 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7200 Ultra, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 4000 мм2, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 120-Вт проводной зарядки, защитой от воды в соответствии со степенью IP68, адаптером Wi-Fi 6, модулем NFC, стереодинамиками и ИК-излучателем.

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