Опубликованы примеры фото с камеры Xiaomi 13T Pro

Профильное издание GSMArena опубликовало подборку фотографий, сделанных на основную камеру смартфона Xiaomi 13T Pro. Снимки были сделаны на основной и сверхширокоугольный модули, а также на камеру с телеобъективом. Ранее лаборатория DxOMаrk оценила тыльную камеру Xiaomi 13T Pro на 57 место в общем рейтинге, что, конечно, весьма удручает при цене в 800 евро.

Напомним, что смартфон оснащается платформой MediaTek Dimensity 8200-Ultra, 6,67-дюймовым CrystalRes AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления до 144 Гц и яркостью 2600 кд/м2, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 120-Вт проводной зарядки, тыльной камерой Leica модулями на 50 Мп (сенсор на 1/1,28 дюйма и OIS), 50 Мп (телефотомодуль) и 12 Мп (сверхширик), селфи-камерой на 20 Мп, ОЗУ LPDDR5X, двумя стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos Audio, а также защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP68.