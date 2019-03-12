Опубликованы рекламные рендеры Huawei P30 Lite

Сетевые источники поделились официальными рендерами смартфона Huawei Nova 4e, официальный анонс которого состоится уже 14 марта. На глобальный рынок аппарат выйдет под названием Huawei P30 Lite. Смартфону прочат 6,15-дюймовый дисплей с разрешением 1080:2312 пикселей, тройную тыльную камеру с датчиками разрешением 24 Мп, 8 Мп и 2 Мп, фронтальную камеру разрешением 32 Мп, сканер отпечатков пальцев на задней панели, фирменную платформу HiSilicon Kirin 710, а также аккумулятор на 3240 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт.