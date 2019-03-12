Опубликованы рекламные рендеры Huawei P30 Lite

2019-03-12, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Huawei P30 Lite; [116]
Сетевые источники поделились официальными рендерами смартфона Huawei Nova 4e, официальный анонс которого состоится уже 14 марта. На глобальный рынок аппарат выйдет под названием Huawei P30 Lite. Смартфону прочат 6,15-дюймовый дисплей с разрешением 1080:2312 пикселей, тройную тыльную камеру с датчиками разрешением 24 Мп, 8 Мп и 2 Мп, фронтальную камеру разрешением 32 Мп, сканер отпечатков пальцев на задней панели, фирменную платформу HiSilicon Kirin 710, а также аккумулятор на 3240 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт.


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